3 Seit 2015 betreiben Silvia Hans und Oliver Geib "Bolkarts Hofladen" in der Bräunlinger Straße in Donaueschingen. Hamsterkäufe habe es in jüngster Zeit hier nicht gegeben, die Kunden seien entspannt. Foto: Ann-Kathrin Moritz

Sehen Sie sich mit SB Plus alle X Bilder dieser Galerie an. Jetzt 4 Wochen kostenlos testen Danach nur 6,99 € / Monat, Monatspreis nach 12 Monaten 9,99 € Mehr Infos zu SB Plus Bereits Abonnent? Hier einloggen

Produkte aus eigener Herstellung oder der näheren Region: Damit zeichnen sich Hofläden gegenüber den Supermärkten aus. Auf Importe sind sie in der Regel nicht direkt angewiesen. Umso mehr stellt sich die Frage, inwiefern sie durch den Ukraine-Krieg betroffen sind. Kommt es auch in Hofläden zu Hamsterkäufen und Preiserhöhungen? Wir haben bei einigen aus der Region nachgefragt.















Link kopiert

Donaueschingen - Oliver Geib kann in seinem Hofladen in Donaueschingen bislang keine Hamsterkäufe bestätigen. "Vielleicht nimmt mal einer eine Dose Wurst mehr mit als sonst – aber das kann man nicht als Hamstern bezeichnen." Geib betreibt seit 2015 zusammen mit Silvia Hans "Bolkarts Hofladen" in der Bräunlinger Straße. Ihre Kunden seien in der aktuellen Situation "sehr entspannt", sagt Geib. Schon zu Beginn der Corona-Pandemie habe der Hofladen keine Hamsterkäufe erlebt. Geib vermutet, dass diese Einstellung viel mit der Regionalität der Produkte zu tun hat: "Die Kunden wissen, dass wir die Lebensmittel hier aus der Region beziehen – also nicht auf Importe angewiesen sind." Auch Silvia Hans bestätigt, dass alles normal weiterlaufe.