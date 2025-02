Siegerin AHG-Cup Bildechingen Das hat Veronika Erjavec nach ihrer Titelverteidigung erreicht

Nach ihrem erneuten Sieg beim AHG-Cup in Bildechingen hat die Tennisspielerin Veronika Erjavec zuletzt den größten Erfolg ihrer Karriere in Australien gefeiert. Ob sie im Sommer wieder beim Turnier an den Start geht, bleibt abzuwarten.