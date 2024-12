Direktkandidaten im Überblick: Aus Lahr bewirbt sich nur ein Zugezogener für den Bundestag

Hitzige Diskussion in Stuttgart Jetzt steht fest, wann die Ortenauer Notfallpraxen schließen

Die Kassenärztliche Vereinigung traf sich am Donnerstag mit Politikern in Stuttgart, um über die Zukunft der Notfallpraxen zu informieren. Demnach sollen erweiterte Öffnungszeiten in Lahr und Offenburg das Aus von Wolfach und Achern auffangen.