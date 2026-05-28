Die Direktbank ING setzt verstärkt auf langfristige Kundenbindung statt auf kurzfristige Zinsaktionen. Künstliche Intelligenz soll dabei eine wichtige Rolle spielen.
Frankfurt/Main - Die Direktbank ING lässt sich von Lockangeboten der Konkurrenz nicht zu höheren Tagesgeldzinsen drängen. Natürlich wolle sein Haus die Zahl von gut zehn Millionen Kunden weiter steigern, sagte ING-Deutschland-Chef Lars Stoy am Mittwochabend im Internationalen Club Frankfurter Wirtschaftsjournalisten. Dies allerdings "nicht um jeden Preis", nicht jede Aktion sei sinnvoll.