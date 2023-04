Der Turm sorgt nicht nur in den sozialen Medien für Aufsehen, sondern war im Vorfeld von Ortschaftsräten wegen seiner Nähe zu Hugsweier kritisiert worden.

Unübersehbar ragt er seit drei Wochen über die Bahnbrücke und den Hugsweierer Friedhof: Ein großer, stählerner Funkturm. Sein Fundament war Ende Februar errichtet worden, im März wurde die 43 Meter hohe Gitterstahlnetzkonstruktion dann aufgebaut. Bauzäune und ein Bagger sind indes noch vor Ort, die Baustelle scheint noch nicht abgeschlossen zu sein.

Kritik an mangelhaften Informationen

In den sozialen Medien hat die Konstruktion in den vergangenen Tagen für Aufsehen gesorgt. Im Ortschaftsrat von Hugsweier war indes bereits kontrovers darüber diskutiert worden, noch ehe mit dem Bau überhaupt begonnen wurde. Tatsächlich wurde die Angelegenheit dem Dorfgremium nur zur Kenntnisnahme vorgelegt, darüber entscheiden durften die Ratsmitglieder nicht. Dabei war im Ortschaftsrat durchaus Kritik an der geplanten Konstruktion laut geworden, vor allem wegen der Nähe des Standorts zu Hugsweier und der aus Sicht mancher Räte mangelhaften Informationen über die im Turm verwendeten Technologien. Seine Positionierung unweit der Gleise und der Hauptstraße passe nicht zum geplanten Bahnausbau und der Kreisstraße, war zu hören.

Ortsvorsteher Georg Bader sieht das Ganze indes pragmatisch. Man werde sich mit der Zeit an den Anblick des Funkmasts gewöhnen, sagte er am Freitag auf Nachfrage unserer Redaktion, „irgendwann ist er ein Teil der Landschaft“. Er habe es sich schlimmer vorgestellt, so Bader.

Bauantrag kam von der Deutschen Funkturm

Auf Nachfrage der Redaktion teilte die Stadt Lahr am Freitag mit, dass der Bauantrag für den Turm von der Deutschen Funkturm gestellt worden sei. Das Unternehmen ist eine Tochtergesellschaft der Telekom und laut seiner Webseite ein Infrastrukturdienstleister für Funknetzbetreiber. „Ob der Bauherr die Anlage selbst betreibt oder an andere Mobilfunkanbieter vermietet, ist uns nicht bekannt“, so die Pressestelle der Stadt. Man habe keine Informationen darüber, ob es sich um einen Turm für das 5G-Mobilfunknetz handelt.