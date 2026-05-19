„Direct Help Better Future“: 565 Teilnehmer setzen in Lörrach ein starkes Zeichen für gelebte Inklusion

Sport verbindet Menschen: Der erstmalig ausgetragene Better Move-Firmenlauf in Lörrach war bei Traumwetter ein voller Erfolg.
Der Veranstalter Direct Help Better Future, der sich für soziale Projekte und nachhaltige Unterstützung von Kindern und Jugendlichen in schwierigen Lebensumständen und Menschen mit Behinderung in Freiburg und im Landkreis Lörrach einsetzt, zieht ein rundum positives Fazit: 38 Firmen mit insgesamt 565 angemeldeten Läufern waren am Start, dazu gab es bestes Wetter, eine großartige Stimmung und das gemeinsame Ziel, Bewegung und Inklusion miteinander zu verbinden.