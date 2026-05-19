„Direct Help Better Future“: 565 Teilnehmer setzen in Lörrach ein starkes Zeichen für gelebte Inklusion

Der Veranstalter Direct Help Better Future, der sich für soziale Projekte und nachhaltige Unterstützung von Kindern und Jugendlichen in schwierigen Lebensumständen und Menschen mit Behinderung in Freiburg und im Landkreis Lörrach einsetzt, zieht ein rundum positives Fazit: 38 Firmen mit insgesamt 565 angemeldeten Läufern waren am Start, dazu gab es bestes Wetter, eine großartige Stimmung und das gemeinsame Ziel, Bewegung und Inklusion miteinander zu verbinden.

Die Strecke führte durch den Grüttpark, die zentrale Eventfläche befand sich beim FV Lörrach-Brombach. Zahlreiche Zuschauer sorgten entlang der Strecke für Begeisterung und feuerten die Teams bis ins Ziel an.

Inklusion muss aktiv gelebt werden

Schirmherr der Veranstaltung war Nico Messinger, Gesamtweltcupsieger im Para-Biathlon für Männer mit Sehbehinderung. Mit seiner Unterstützung setzte er ein starkes Zeichen für Inklusion, sportlichen Ehrgeiz und gesellschaftlichen Zusammenhalt. Das größte Team stellte das Landratsamt Lörrach mit 51 Teilnehmern, dicht gefolgt vom Dreilandklinikum mit 50 Teilnehmenden. Damit wurde deutlich, wie sehr Unternehmen und Verwaltung aus der Region den Gedanken von Vielfalt und Teilhabe mittragen. Im Mittelpunkt der Veranstaltung stand der inklusive Gedanke.

Der Firmenlauf brachte Unternehmen, Mitarbeiter, Familien und Unterstützer zusammen und setzte ein sichtbares Zeichen dafür, wie Sport Menschen verbinden kann. Dank der barrierefreien Strecke sowie der barrierefrei gestalteten Eventfläche war auch die Teilnahme von Menschen mit Behinderung problemlos möglich.

Darüber hinaus wurde Inklusion auch hinter den Kulissen aktiv gelebt: 50 Prozent des Organisationsteams bestanden aus Menschen mit Beeinträchtigung, die maßgeblich an Planung, Umsetzung und Durchführung des Events beteiligt waren. „Dabei war uns besonders wichtig, dass Menschen mit Behinderung nicht nur teilnehmen, sondern auch aktiv in die Organisation und Durchführung des Events eingebunden sind – als Teil des Teams und auf Augenhöhe“, erklärt Geschäftsführerin Alexandra Sieberer. „Inklusion ist eine Bereicherung für die ganze Gesellschaft. Genau das macht den Charakter des Firmenlaufs aus.“

Doch der Firmenlauf verfolgt nicht nur sportliche und gesellschaftliche Ziele, sondern unterstützt auch konkrete Projekte vor Ort. 100 Prozent des Gewinns aus der Veranstaltung fließen in inklusive Projekte im Landkreis Landkreis Lörrach. „Wir möchten mit dem Firmenlauf nachhaltige Wirkung schaffen und inklusive Angebote in unserer Region aktiv fördern“, betont Sieberer.

Gemeinschaftliches Erlebnis im Vordergrund

„Wir wollten mit unserem Firmenlauf Menschen zusammenbringen – unabhängig von Unternehmen, Herkunft oder persönlichen Voraussetzungen. Genau das ist uns gelungen“. Die Atmosphäre im Grüttpark war unglaublich positiv. Man hat gespürt, dass hier nicht der Wettbewerb im Vordergrund stand, sondern das gemeinsame Erlebnis.“

Auch das Rahmenprogramm wurde von starken regionalen Partnern getragen. Das Catering übernahm das Glashaus der Lebenshilfe. Die Getränkeversorgung erfolgte durch den FV Lörrach-Brombach. Besonders emotional waren die Medaillen, die in der Werkstatt des St. Josefshaus gefertigt wurden und den Gedanken der Inklusion auf besondere Weise widerspiegelten.

Große Beteiligung der Sponsoren

Ein besonderer Dank gilt zudem den Sponsoren und Unterstützern der Veranstaltung. Das Unternehmen Kestenholz unterstützte den Lauf als Präsentationssponsor, weitere Hauptsponsoren waren Step Computer und Sport Müller. Die Veranstalter bedanken sich außerdem bei allen weiteren Partnern und Unternehmen, die das Event ermöglicht und den inklusiven Gedanken unterstützt haben. „Dass so viele Unternehmen und Teilnehmende unsere Idee unterstützt haben, macht uns stolz und sehr dankbar“, sagt Sieberer. „Der Firmenlauf hat gezeigt, wie viel Kraft in gemeinsamer Bewegung steckt und wie wichtig inklusive Begegnungen für unsere Gesellschaft sind.“

2027 soll das Event noch größer werden

Bereits jetzt laufen die Planungen für die nächste Ausgabe des Better Move-Firmenlaufs im Jahr 2027. Nach der erfolgreichen Veranstaltung 2026 soll das Event weiter wachsen und noch größer werden. Ziel ist es, noch mehr Unternehmen, Teams und Menschen für Bewegung, Begegnung und gelebte Inklusion zu begeistern.