Dir Grube Segen Gottes in Haslach: Viel Verantwortung unter Tage

1 Die Besucher werden für die Tour passend ausgestattet. Foto:

Jede Saison führt Leo Obert – Obmann der Haslacher Grube Segen Gottes – etliche Besucher durch das Bergwerk. In der Hauptzeit seien dies bis zu sechs Touren in einer Woche. Unserer Redaktion erklärt er, worauf im Stollen geachtet werden muss.









Die historische Silbergrube „Segen Gottes“ in Haslach zieht jedes Jahr Touristen und interessierte Besucher in ihren Bann. Wer sich dort unten besonders gut auskennt, ist Leo Obert – Obmann der Grube. Im Gespräch mit unserer Redaktion verrät der Bergwerkführer, was das Besondere an der ehrenamtlichen Tätigkeit ist, ob es unter Tage irgendwann langweilig wird und was das Haslacher Bergwerk auszeichnet.