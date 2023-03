Protestbrief an Seelbacher Verwaltung Anwohner fühlen sich bei Hauskauf für Flüchtlinge übergangen

Der Kauf eines Wohnhauses zur Unterbringung von Flüchtlingen in Wittelbach hat in der Sitzung des Ortschaftsrats für Diskussionen gesorgt. Zuvor hatten Einwohner in einem Brief an die Seelbacher Gemeindeverwaltung kritisiert, dass sie vor vollendete Tatsachen gestellt wurden.