Noch vor Kurzem forderte US-Präsident Trump einen Machtwechsel im Iran, nun saßen Vertreter von Washington und Teheran erneut am Verhandlungstisch. Wie es zur Kehrtwende kam und worum es jetzt geht.
Maskat/Teheran - Nach intensiver Vermittlung regionaler Staaten haben sich Vertreter aus den USA und dem Iran zu neuen Verhandlungen im Golfstaat Oman getroffen. Beide Seiten gingen mit deutlich unterschiedlichen Positionen in die Gespräche in der Hauptstadt Maskat, die vor dem Hintergrund von Sorgen vor einem neuen Krieg stehen. Nach der ersten Runde spricht Irans Außenminister Abbas Araghtschi von einem guten Anfang. Doch noch ist offen, wie es nun weitergeht.