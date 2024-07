Diplomatie: Ungarns Ministerpräsident Orban besucht überraschend China

1 Ungarn hat als eines von sehr wenigen Ländern in der EU seit Jahren sehr gute Beziehungen nach China, was auf Brüsseler Seite oft kritisiert wird. (Archivbild) Foto: Zoltan Fischer/MTI/AP/dpa

Viktor Orban sorgte schon mit einem Moskau-Besuch für Aufregung. Die Visite galt als Inszenierung im Ukraine-Konflikt. Nun folgt eine Station bei einem weiteren Schlüsselland in dem Krieg.









Peking - Ungarns Ministerpräsident Viktor Orban ist überraschend zu einem Besuch in China eingetroffen. Das berichteten chinesische Staatsmedien am Morgen (Ortszeit). "Friedensmission 3.0 #Beijing", schrieb Orban nach seiner Ankunft in Peking im sozialen Netzwerk X. Dort veröffentlichte er auch ein Foto, das ihn bei der Begrüßung durch die chinesische Vize-Außenministerin Hua Chunying am Flughafen zeigt.