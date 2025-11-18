US-Besuch: Saudi-Arabien offen für besseres Verhältnis zu Israel

US-Präsident Trump will, dass Saudi-Arabien einem Abkommen zur Normalisierung der Beziehungen mit Israel beitritt. So weit kommt es beim Besuch des Kronprinzen in Washington nicht.
Washington - Der saudische Kronprinz Mohammed bin Salman hat sich grundsätzlich offen für eine Verbesserung der Beziehungen seines Landes und der arabischen Länder im Nahen Osten zu Israel gezeigt. Bei einem Treffen mit US-Präsident Donald Trump im Weißen Haus stellte er in Aussicht, man wolle Teil der Abraham-Abkommen für eine Normalisierung der Beziehungen werden. Er pochte aber in dem Kontext auf eine Zweistaatenlösung, wonach es neben Israel auch einen unabhängigen palästinensischen Staat geben soll. Das lehnt Israel allerdings ab.