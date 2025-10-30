Trump und Xi gehen bei ihrem Gipfel in Südkorea aufeinander zu. Der chinesische Staatschef hält Reibungen für normal. Trump lobt ihn als großartigen Führer.
Busan - Angesichts ihres Handels- und Zollstreits haben sich Chinas Staatschef Xi Jinping und US-Präsident Donald Trump zum Auftakt ihres Treffens in Südkorea versöhnlich gezeigt. Xi sagte in der südkoreanischen Stadt Busan, zwar seien beide Seiten nicht immer einer Meinung und Reibungen zwischen den beiden führenden Volkswirtschaften der Welt ab und an normal. Er sei überzeugt, dass beide Seiten sich helfen könnten, erfolgreich zu sein.