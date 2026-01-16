Diplomatie: Münchner Sicherheitskonferenz lädt Iran wieder aus

Anders als in den Vorjahren hatten iranische Regierungsvertreter diesmal eine Einladung zur Münchner Sicherheitskonferenz bekommen. Das war aber vor dem gewaltsamen Vorgehen gegen die Protestbewegung.
Berlin - Nach dem gewaltsamen Vorgehen iranischer Sicherheitskräfte gegen Demonstranten hat die Münchner Sicherheitskonferenz (MSC) ihre Einladung an iranische Regierungsvertreter zurückgezogen. "Vor mehreren Wochen wurde eine Einladung an einzelne Regierungsvertreter aus dem Iran ausgesprochen. Angesichts der aktuellen Vorgänge wird die Münchner Sicherheitskonferenz diese Einladungen nicht aufrechterhalten", sagte ein MSC-Sprecher der Deutschen Presse-Agentur auf Anfrage.