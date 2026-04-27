Diplomatie: Merz äußert sich desillusioniert zum Iran-Krieg

Der Kanzler wirft den USA mit immer deutlicheren Worten eine fehlende Strategie im Iran-Krieg vor. «Da wird eine ganze Nation gedemütigt», sagt er. Und zieht Konsequenzen für die deutsche Diplomatie.
Berlin/Marsberg - Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) hat sich "desillusioniert" vom Vorgehen der USA und Israels gegen den Iran gezeigt. "Ja, ich bin da mittlerweile desillusioniert", sagte er am Rande der Unions-Klausur in Berlin. Die von den USA und Israel anfangs angestrebte Lösung des "Problems" in wenigen Tagen sei nicht erfolgt.