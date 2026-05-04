Diplomatie: Deutschland will engere Rüstungskooperation mit Griechenland

Griechenland rüstet seine Streitkräfte massiv auf. Deutschland will daran teilhaben. Es gibt aber starke Konkurrenz. Und es gibt bestimmte Erwartungen von griechischer Seite.
Athen - Deutschland will seine Rüstungskooperation mit Griechenland "deutlich" ausweiten. Dafür sollten alle Möglichkeiten zu gemeinsamer Beschaffung von Rüstungsgütern und europäischer Finanzierung genutzt werden, sagte Außenminister Johann Wadephul bei seinem Antrittsbesuch in Athen nach einem Gespräch mit seinem Amtskollegen Giorgos Gerapetritis.