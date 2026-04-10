Diplomatie: China und Nordkorea wollen Austausch verstärken

Erstmals seit sechs Jahren ist Chinas Außenminister Wang Yi nach Pjöngjang gereist. Beim Treffen mit Machthaber Kim Jong Un geben beide Länder ein Versprechen ab.
Pjöngjang - Nordkoreas Machthaber Kim Jong Un hat bei einem Treffen mit dem chinesischen Außenminister Wang Yi angekündigt, den Austausch beider Länder zu intensivieren. Zudem seien Pjöngjang und Peking bereit, eine angemessene Rolle für Frieden und Stabilität in der Welt zu spielen, sagte Kim nach Angaben des chinesischen Außenministeriums.