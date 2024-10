Berlin Diphtherie: Ist die Seuche zurück?

1 Herbst ist Saison für Kinderkrankheiten. Foto: Andrea Warnecke/dpa-tmn/Andrea Warnecke

Seltener Fall von Diphtherie erschreckt Berlin: Ein zehnjähriger Junge kämpft in der Charité um sein Leben. Laut Medienberichten soll der Waldorf-Schüler ungeimpft sein. Das Gesundheitsamt will eine Ausbreitung der Krankheit verhindern.









Sorgen um einen zehnjährigen Jungen in Berlin, der schwer an Diphtherie erkrankt ist. Der Schüler einer Waldorfschule wurde zunächst im Klinikum Westbrandenburg in Potsdam behandelt, musste aber aufgrund einer Verschlechterung seines Zustands in die Berliner Charité verlegt werden. Dort wird er nun invasiv beatmet.