Pflege in Rottenburg Nach dem Haus Stäble schließt nun auch das Haus am Rammert

Pflege ist ein immer wichtiger Bestandteil der Gesellschaft. Doch nun geht ein weiteres Kapitel in Rottenburg zu Ende. Das Haus am Rammert schließt und alle Bewohner müssen in andere Einrichtungen ziehen. Die Hospitalpflege erklärt wie es dazu kommt.