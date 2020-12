Diözese Rottenburg-Stuttgart Sternsinger gehen wegen Corona nicht von Haus zu Haus

Rottenburg - Zum ersten Mal werden die Sternsinger der katholischen Kirche in Württemberg nicht zu den Menschen nach Hause kommen. Wegen Corona sagte die Diözese Rottenburg-Stuttgart am Mittwoch die für Ende Dezember geplante zentrale Aussendungsfeier ab. Stattdessen sollen die Kinder am Dreikönigstag (6. Januar) in den Gemeinde-Gottesdiensten auftreten. Zudem habe die Diözese mit der Domsingschule Rottenburg ein Sternsinger-Video produziert.