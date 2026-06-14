Diözese Rottenburg-Stuttgart: Heißt der Dom bald anders?

Kahlschlag in der Katholischen Kirche: Gemeindehäuser sollen verkauft werden, Kirchen zusammengelegt. Es fehlt an Geld, pastoralem Personal und an Kirchenmitgliedern.
1024 Kirchengemeinden hat die Diözese Rottenburg-Stuttgart. Maximal 80 sollen es künftig sein. Eine Diözese ist so etwas wie ein Bundesland, eingeteilt in Landkreise, in der Kirche heißt das Dekanat. Eins dieser 25 Dekanate der Diözese Rottenburg-Stuttgart ist das Dekanat Rottenburg, bestehend aus 35 Kirchengemeinden, auch Tübingen zählt dazu. Eingeteilt sind die in sechs Seelsorgeeinheiten. Aus diesen 35 Kirchengemeinden sollen künftig zwei werden. Ost und West. „Das ist schon drastisch“, sagte Joschija Merkle, der im Gemeindehaus St. Moriz am Donnerstagabend das Projekt „Seelsorge in neuen Strukturen“ vorstellte.