Diözese Rottenburg-Stuttgart: Heißt der Dom bald anders?

1024 Kirchengemeinden hat die Diözese Rottenburg-Stuttgart. Maximal 80 sollen es künftig sein. Eine Diözese ist so etwas wie ein Bundesland, eingeteilt in Landkreise, in der Kirche heißt das Dekanat. Eins dieser 25 Dekanate der Diözese Rottenburg-Stuttgart ist das Dekanat Rottenburg, bestehend aus 35 Kirchengemeinden, auch Tübingen zählt dazu. Eingeteilt sind die in sechs Seelsorgeeinheiten. Aus diesen 35 Kirchengemeinden sollen künftig zwei werden. Ost und West. „Das ist schon drastisch“, sagte Joschija Merkle, der im Gemeindehaus St. Moriz am Donnerstagabend das Projekt „Seelsorge in neuen Strukturen“ vorstellte.

30 Prozent der kirchlichen Gebäude abstoßen Es waren so viele Gemeindemitglieder gekommen, dass zusätzlich Bierbänke in den Gemeindesaal getragen werden mussten. Denn obwohl die aktiven Kirchenmitglieder über den Prozess, den die Diözese im Frühjahr 2025 begonnen hat, bereits informiert sind, weiß niemand so wirklich, wie und wohin sich die Kirche innerhalb dieses Strukturprozesses entwickeln wird. Wieviel Entscheidungsspielraum haben die einzelnen Kirchengemeinden? Welche Räume wird es für das Gemeindeleben in Zukunft noch geben? Überhaupt: Welche Gemeinden noch?

Klar ist: Die Kirchen müssen sparen. Weniger Mitglieder, weniger Einnahmen, weniger Hauptamtliche. 30 Prozent der kirchlichen Gebäude will die Diözese Rottenburg-Stuttgart in den nächsten zehn Jahren abstoßen, bisherige Seelsorgeeinheiten zu großen „Raumschaften“ zusammenfassen. Für diese größer werdenden Organisationseinheiten wird es hingegen deutlich weniger Personal geben: „Aktuell haben wir in der Diözese noch 300 Pfarrer, im Jahr 2040 rechnen wir mit 105“, so Merkle, ein generelles Problem beim pastoralen Personal: „Wir sind hart an der Grenze in der Zukunft. Wir finden keine Menschen mehr, die sich diesen Job antun.“

Ganz so negativ aber sollte die Informationsveranstaltung in St. Moriz nicht verstanden werden. Dompfarrer Klaus Rennemann betonte, dass die „Kirche der Zukunft“ (wie der Prozess auch heißt) durchaus Chancen berge, in neuen Strukturen gut den gemeinsamen Glauben leben zu können. Und Merkle betonte: „Das Wichtigste ist, dass Kirche am Ort bestehen bleibt.“

Die Kirchen selbst werden im Übrigen in diesem Prozess ebensowenig angetastet wie sonstige sakrale Gebäude. Aber die Flächen, die beheizt und kirchensteuerfinanziert sind, werden aktuell auf den Prüfstand gestellt. Denn die kosten die Diözese rund 120 Millionen Euro im Jahr. Schon jetzt hat sie wegen stark sinkender Kirchensteuereinnahmen die Zuweisungen an die Kirchengemeinden gesenkt: Für 2026 stehen den Gemeinden noch 167 statt 183 Millionen Euro zur Verfügung. Grund seien rückläufige Einnahmen aus der Kirchensteuer bereits im Jahr 2025. Und der Rückgang setzt sich mit den schwindenden Mitgliederzahlen fort: Bis 2035 wird ein Rückgang der Kirchensteuerkraft um 24 Prozent bis 27 Prozent erwartet, und bis 2040 ein Rückgang der Kirchensteuerkraft um 32 Prozent bis 36 Prozent.

Wird das Pfarrhaus verkauft?

Deshalb soll in jeder Seelsorgeeinheit die Fläche um 30 Prozent reduziert werden. Dafür wurden alle Gebäude, die der Kirche im Dekanat gehören, nach Kirchengemeinden aufgeführt und bewertet. Der Kirchengemeinde St. Moriz, rechnete Merkle vor, gehören Gebäude mit zusammengerechnet 6600 Quadratmetern, die verkauft werden könnten. Weil das Haus des Kindergartens St. Remigius bereits verkauft wurde und auch ein Wohnhaus in der Eberhartstraße, müsse St. Moriz noch 1180 Quadratmeter ihrer Gebäude loswerden, um das Ziel, 30 Prozent einzusparen, zu erreichen. Bleiben drei Gebäude: das Gemeindehaus, das Pfarrbüro und die Jugendräume Kaplaneihaus. „Entweder können wir Gebäude verkaufen, oder wir gehen Kooperationen mit Vereinen oder sonstigen Einrichtungen ein“, sagte Merkle und warb dafür, Kooperationspartner zu finden. Denn weder vom Gemeindehaus noch vom Kaplaneihaus wollten sich die anwesenden Gemeindemitglieder trennen, wie eine Umfrage an dem Abend ergab.

Bei der Informationsveranstaltung in St. Moriz sollten auch die Gemeindemitglieder in den Prozess eingebunden werden. Wünsche und Sorgen nehme man mit in den Kirchengemeinderat. Foto: Lisa Maria Sporrer

Ohnehin machte sich bei der Informationsveranstaltung Sorge breit, wohin dieser Strukturprozess die Gemeinden führen werde. Von weiteren Wegen bei größeren Organisationseinheiten war die Rede, von weniger Ehrenamtlichen, von fehlenden Räumen für den Nachwuchs. Aber auch Hoffnung wurde formuliert – alte Strukturen aufbrechen zu können beispielsweise. Auf einem der Kärtchen, auf denen die Anwesenden Anregungen aufschreiben sollten, stand: „Kann ich Diakonin werden? Ich wäre top.“

Bevor es aber an die ganz großen Reformen geht, müssten nun erst einmal die beschlossenen Strukturprozesse umgesetzt werden, sagte Merkle. Dazu gehört auch, Verwaltungen zusammenzulegen und durch die Zusammenlegung mehrerer Pfarreien neue Kirchengemeinden zu bilden. Die dann freilich auch einen neuen Namen bekommen soll. So kann es kommen, dass St. Moriz bald nicht mehr St. Moriz heißt und St. Martin nicht mehr St. Martin.

Auch die Domgemeinde wird informiert

Es wird noch eine eigene Informationsveranstaltung für die Domgemeinde St. Martin geben, und zwar am Donnerstag, 18. Juni, um 19.30 Uhr im Domgemeindehaus.