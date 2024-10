Bischofsweihe von Klaus Krämer am 1. Advent

1 Klaus Krämer wird am Sonntag, 1. Dezember, in Rottenburg zum Bischof geweiht. Bild: Diözese Rottenburg-Stuttgart. Foto: Jochen Wiedemann/Diözese Rottenburg

Ein feierliches Pontifikalamt im Rottenburger Dom St. Martin gibt es am Sonntag, 1. Dezember.









Am ersten Adventssonntag, 1. Dezember, wird Klaus Krämer im Dom St. Martin in Rottenburg zum Bischof geweiht und in sein Amt als neues Oberhaupt der Diözese Rottenburg-Stuttgart eingeführt. Damit endet die knapp zwölfmonatige Zeit der Vakanz und der Bischöfliche Stuhl der württembergischen Diözese mit ihren rund 1,6 Millionen Katholikinnen und Katholiken wird wieder besetzt sein.