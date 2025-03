Diözese Rottenburg-Stuttgart: Bischof leitete internationale Organisation

1 Bischof Klaus Krämer ist neuer Präsident des internationalen Ministrantenbundes. Foto: Diözese Rottenburg-Stuttgart/Jens Kramer

Klaus Krämer ist zum neuen Präsidenten des internationalen Ministrantenbundes gewählt worden.









Link kopiert



Der internationale Ministrantinnen- und Ministrantenbund (Coetus Internationalis Ministrantium, CIM) hat am Dienstag auf seiner jährlichen Generalversammlung in der ungarischen Erzabtei Pannonhalma Bischof Klaus Krämer (Rottenburg-Stuttgart) zu seinem neuen Präsidenten gewählt. Er tritt damit die Nachfolge von Kardinal Jean-Claude Hollerich (Erzbischof von Luxemburg) an, der den CIM sechs Jahre lang leitete.