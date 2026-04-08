Diözesanmuseum in Rottenburg: Wo einst der Priesternachwuchs schwitzte, entsteht Raum für Kreatives

Das Rottenburger Diözesanmuseum bekommt eine neue Location – die ehemalige Turnhalle des Priesterseminars wird zur Kreativwerkstatt und als Begegnungsort umgebaut.
Früher kamen hier angehende Geistliche ins Schwitzen: Im Garten des Rottenburger Diözesanmuseums wurde 1937 eine Turnhalle fürs Bischöfliche Priesterseminar gebaut, das noch heute in den Räumen des ehemaligen Karmeliterklosters untergebracht ist. Derzeit wird das einstöckige Gebäude saniert und umgebaut. Im Oktober soll hier die Aula Ulrich eröffnet werden, benannt nach dem Tübinger Ehepaar, das durch sein großzügiges Erbe schon den Umbau und die Neukonzeption des Museums ermöglicht hat.