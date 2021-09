Helios-Klinik in Rottweil Welche Regeln gelten für ungeimpfte Mitarbeiter?

Die Diskussion gewinnt an Schärfe: Können Arbeitgeber eine Corona-Impfung ihrer Mitarbeiter fordern? Und kann es Konsequenzen haben, wenn die Mitarbeiter nicht geimpft sind? Besondere Brisanz hat das Thema im medizinischen Bereich. Wir haben bei der Helios-Klinik in Rottweil nach der Impfbereitschaft gefragt und ob es personelle Konsequenzen gibt, wenn beispielsweise jemand, der in der Pflege arbeitet, nicht geimpft ist.