Horber Schulen sind Vorreiter in Baden-Württemberg

1 Die Horber Schulen sind in Sachen Digitalisierung ganz vorne mit dabei. Und das soll mit den aktuellen Plänen auch so bleiben. Foto: Lück

Nicht nur bei den Musikschülern sind wir vorne im Ländle. Jetzt sagt Götz Peter, Schulleiter der Gemeinschaftsschule Horb: "Wir nehmen mit der Realschule und dem Martin-Gerbert-Gymnasium im Bereich der weiterführenden Schulen Vorreiterrollen in Baden-Württemberg ein!" Eine selbstbewusste Ansage.















Horb - Digitalisierung an den Schulen. In Zeiten des Lockdowns macht es Sinn, Lehrer und Schüler über Videokonferenz zu verbinden. Doch in Horb geht noch viel mehr.