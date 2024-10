Digitalisierung: Online-Verwaltung oft nur Terminvereinbarung

1 Immer mehr Bundesbürger verfügen über einen elektronischen Personalausweis mit dazugehöriger PIN. (Symbolbild) Foto: Marijan Murat/dpa

Von der Digitalisierung der Verwaltung versprechen sich die Bürger kürzere Bearbeitungszeiten für ihre Anliegen. Online-Anträge sind aber noch die große Ausnahme.









Link kopiert



Berlin - Die Mehrheit der Menschen in Deutschland hat sich bereits digital mit einer Behörde in Verbindung gesetzt. Oft geht es dabei aber nur um eine erste Kontaktaufnahme, nicht um den Antrag auf eine Verwaltungsdienstleistung selbst. Das geht aus einer repräsentativen Meinungsumfrage des Digitalverbandes Bitkom unter 1.003 Personen in Deutschland hervor.