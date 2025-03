Das Stadtarchiv Nagold verwahrt Unterlagen von historischem Wert für die Nagolder Geschichte. In den 1990er-Jahren wurden Findbücher erstellt, in denen die Archivalien eines Bestandes verzeichnet wurden.

Diese konnten bislang entweder analog im Archiv oder als durchsuchbares PDF auf der Internetseite des Stadtarchives eingesehen werden. Jetzt gehen die Archivbestände online.

Lesen Sie auch

Die Findbücher wurden händisch in das archivische Fachinformationssystem ACTApro übertragen. Unter stadtarchiv.nagold.de kann nun innerhalb der Archivbestände bequem von zu Hause aus recherchiert werden. Dafür gibt es zwei Möglichkeiten.

Verschiedene Suchmöglichkeiten

Man kann über die Tektonik, der Bestandsgliederung des Archives, recherchieren. Die Bestände sind nach Herkunft der Unterlagen geordnet, dem Provenienzprinzip. So sind die Unterlagen aus der Stadtverwaltung unter Amtliches Schriftgut zu finden, aber Dokumente von Vereinen unter Fremdprovenzienzen oder Zeitungsbände unter Sammlungen. Innerhalb dieser Baumstruktur kann nun von allgemein zu spezifisch nach Unterlagen gesucht werden, ganz ohne Suchbegriff.

Die zweite Möglichkeit ist die für viele geläufige Schlagwortsuche. Hier gibt man einen Suchbegriff in das Suchfeld ein und das System ermittelt alle Unterlagen, in denen dieser Suchbegriff auftaucht. Zu beachten ist, dass in der Datenbank die vom Archiv angelegten Datensätze mit Informationen zu den Archivalien durchsucht werden, nicht die Archivalien selbst. Eine Volltextsuche in den zumeist eben noch analogen Unterlagen ist also nicht möglich.

Einsicht im Leseraum des Archivs

Wenn bei der Suche kein Treffer erzielt wurde, bedeutet das nicht zwangsläufig, dass zu diesem Thema keine Unterlagen im Stadtarchiv vorliegen. Möglicherweise sind die Dokumente noch nicht erschlossen oder dürfen aus rechtlichen Gründen nicht ins Internet gestellt werden. Deshalb lohnt sich eine zusätzliche Anfrage per E-Mail an stadtarchiv@nagold.de oder ein Anruf unter 07452/681-494.

Wer ein gesuchtes Dokument gefunden hat, kann dieses direkt zur Einsicht in den Leseraum des Archivs bestellen. Dafür ist eine Registrierung auf dem Online-Portal nötig. Natürlich ist es auch möglich, dem Archiv eine E-Mail mit der Signatur und dem Titel der gewünschten Unterlage zu schicken. Das Archivpersonal vereinbart im Anschluss einen Termin zur Einsichtnahme vor Ort.