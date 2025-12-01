Digitalisierung in Simmersfeld: Gemeinderat entzaubert das „Virtuelle Amt“

Das Rathaus Simmersfeld soll digitaler werden. Im Gemeinderat wurde ein „virtuelles Amt“ vorgestellt. Was zuerst sehr ansprechend wirkte, büßte während der Diskussion an Glanz ein.
Von zuhause aus Anträge stellen statt zum Rathaus gehen zu müssen – das wäre Zeitersparnis für Bürger. Und: „Wir müssen etwas machen, denn es gibt ein Online-Zugangsgesetz, das fordert, dass auch Behörden ihren Beitrag zur Digitalisierung leisten und Serviceleistungen online anbieten“, erklärte Kämmerin Regina Schwarz im Gemeinderat Simmersfeld.