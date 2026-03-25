Digitalisierung in Albstadt: Stadt hofft auf Millionenförderung

Mit dem Digitalpakt 1.0 hat die Stadt Albstadt Fördermittel in Höhe von rund 1,5 Millionen Euro für die Ausstattung ihrer Schulen erhalten. Die Wunschliste ist lang.

Bund und Land fördern weiter die Infrastruktur der Schulen in Deutschland. Das Förderprogramm Digitalpakt Schulen wird nach dem Förderzeitraum in den Jahren 2019 bis 2024 neu aufgelegt. Davon profitieren sollen auch die Albstädter Bildungseinrichtungen, wie Markus Münch, Leiter des Amtes für Familie, Bildung und Sport, dem Ausschuss für Soziales, Kultur, Schulen und Sport (SKSS) in der jüngsten Sitzung mitteilte.​

Der Förderzeitraum des Digitalpakts Schulen 2.0 ist bereits zum 1. Januar 2025 gestartet und läuft bis Ende des Jahres 2030. Insgesamt schütten Bund und Länder fünf Milliarden Euro in den sechs Jahren aus. Auf Baden-Württemberg entfallen 655 Millionen Euro, pro Jahr sind es rund 109 Millionen Euro. Bei rund 1,5 Millionen Schülern und circa 120.000 Lehrkräften entspricht das einer Pro-Kopf-Förderung von 67 Euro pro Jahr – ein Betrag, mit dem man durchaus etwas bewegen kann.

Albstadt, so rechnete Münch den SKSS-Ausschussmitgliedern vor, könne angesichts von 4365 Lernenden von einer Summe von 1,755 Millionen Euro in den sechs Jahren Förderzeitraum profitieren. Verwendet werden darf das Geld insbesondere zur Digitalisierung der Schulen. Whiteboards statt Kreidetafeln, digitale Endgeräte für Lehrer, ausreichend Software für eine digitale Lernumgebung – all diese Maßnahmen kosten viel Geld.

36 Anträge bewilligt

Noch seien die Details zu den förderfähigen Maßnahmen unbekannt, ebenso jene zum Eigenanteil der Kommunen und die Verfahren zur Antragstellung. Letztere seien bei der ersten Auflage des Digitalpakts äußerst umfangreich gewesen. Näheres dazu soll in einem Bundesgesetz geregelt werden, dem der Bundesrat noch vollumfänglich zustimmen muss.

Dass der Digitalpakt 1.0 dem Amt von Markus Münch Arbeit beschert, erläuterte der Amtsleiter in der SKSS-Sitzung in einem Rückblick auf den abgelaufenen Förderzeitraum. Voraussetzung für die Anträge waren 16 Bestandsaufnahmen und Medienentwicklungspläne an und für die Albstädter Schulen. Letztlich bewilligt wurden 36 Anträge; umgesetzt wurden 31 Maßnahmen. Die beantragten Fördermittel von knapp 1,5 Millionen Euro wurden nahezu alle bewilligt und bereits auch verwendet. Rund 375.000 Euro steuerte die Stadt aus eigener Kasse bei.

Geld für Netzwerkinfrastruktur

Hauptsächlich sei mit dem Geld die Netzwerkinfrastruktur inklusive W-Lan für Unterrichtsräume erneuert worden. Dazu wurden zusätzliche Dokumentenkameras, Beamer und digitale Tafeln in Klassenzimmern installiert und nicht zuletzt Notebooks angeschafft. Münch dazu: „Der Digitalpakt ist ein entscheidendes Programm, um die Zukunft des Unterrichts an den Schulen zu gestalten.“

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Aus dem Gremium kam die Nachfrage, wie viele Schulen in Albstadt denn noch modernisiert werden müssten: „Es gibt sehr viel zu tun“, gab Münch einen Einblick. Vor allem sei es bei einigen Bausteinen mit einer einmaligen Anschaffung nicht getan. Geräte, die beispielsweise für den Fernunterricht während der Corona-Pandemie angeschafft worden seien, kämen nach einer gewissen Zeit an ihr Zyklusende beziehungsweise müssten gewartet werden.

Pädagogische Betreuung nötig

Oberbürgermeister Roland Tralmer erläuterte, dass die Frage, was man machen könnte, keinen Deckel nach oben habe. Die Kunst sei es, sobald alle Modalitäten für das Förderprogramm bekannt seien, zu priorisieren. Stadtrat Peter Demmer wies darauf hin, dass die Anschaffung digitaler Geräte alleine nicht ausreiche. Wichtig sei eine pädagogische Betreuung. Er plädierte dafür, dass entsprechende Mittel zur Schulung des Lehrpersonals zur Verfügung gestellt werden müssen. Auch Gemeinderat Thomas Voelter verwies auf die Risiken durch den gestiegenen Medieneinsatz an Schulen. Markus Münch betonte, dass das Lehrpersonal beim Land angestellt sei. Für etwaige Fortbildungsmaßnahmen sei die Stadt als Schulträger nicht zuständig.