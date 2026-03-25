Digitalisierung in Albstadt: Stadt hofft auf Millionenförderung

Mit dem Digitalpakt 1.0 hat die Stadt Albstadt Fördermittel in Höhe von rund 1,5 Millionen Euro für die Ausstattung ihrer Schulen erhalten. Die Wunschliste ist lang.
Bund und Land fördern weiter die Infrastruktur der Schulen in Deutschland. Das Förderprogramm Digitalpakt Schulen wird nach dem Förderzeitraum in den Jahren 2019 bis 2024 neu aufgelegt. Davon profitieren sollen auch die Albstädter Bildungseinrichtungen, wie Markus Münch, Leiter des Amtes für Familie, Bildung und Sport, dem Ausschuss für Soziales, Kultur, Schulen und Sport (SKSS) in der jüngsten Sitzung mitteilte.