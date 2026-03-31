Digitalisierung im Kreis Calw: In Nagold lässt man sich viel mehr Zeit als in Calw

Das Krankenhaus Calw wurde binnen vier Wochen komplett papierlos. Auch im Calwer Rathaus forciert man das Thema Digitalisierung. Wie sieht das denn in Nagold aus?
Das Thema Digitalisierung auch in der Verwaltung ist in aller Munde. Doch nicht alle sind auf dem gleichen Stand, nicht alle sind gleich schnell, was die Umstellung auf das papierlose Büro oder Rathaus angeht. Und nicht alle sind dabei so schnell wie das Krankenhaus Calw. Nach eigenen Worten habe man im Zuge des Umzugs in den neuen Gesundheitscampus die Digitalisierung des kompletten Hauses binnen vier Wochen hinbekommen, hieß es bei der Eröffnung des neuen Krankenhauses.