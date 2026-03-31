Digitalisierung im Kreis Calw: In Nagold lässt man sich viel mehr Zeit als in Calw

Das Krankenhaus Calw wurde binnen vier Wochen komplett papierlos. Auch im Calwer Rathaus forciert man das Thema Digitalisierung. Wie sieht das denn in Nagold aus?

Das Thema Digitalisierung auch in der Verwaltung ist in aller Munde. Doch nicht alle sind auf dem gleichen Stand, nicht alle sind gleich schnell, was die Umstellung auf das papierlose Büro oder Rathaus angeht. Und nicht alle sind dabei so schnell wie das Krankenhaus Calw. Nach eigenen Worten habe man im Zuge des Umzugs in den neuen Gesundheitscampus die Digitalisierung des kompletten Hauses binnen vier Wochen hinbekommen, hieß es bei der Eröffnung des neuen Krankenhauses.

Die Stadt Nagold lässt sich da nach eigenen Angaben etwas mehr Zeit. Sie verfolgt bereits seit 2021 das Ziel einer durchgängig digitalen Verwaltung. Hierzu wurde verwaltungsweit ein Dokumentenmanagementsystem (DMS) mit digitaler Aktenführung eingeführt, heißt es in einer Antwort der Stadt auf eine Anfrage der Redaktion.

Nicht nur Papierakten nachträglich einscannen

„Papierlos“ bedeutet aus Sicht der Stadt Nagold nicht nur, Papierakten nachträglich einzuscannen. „Entscheidend ist eine echte Ende-zu-Ende-Digitalisierung der Verwaltungsarbeit, also digitale Prozesse von der Antragstellung über die Bearbeitung bis zum Bescheid und zur Ablage“, teilt Julia Glanzmann, Sprecherin der Stadt Nagold auf Anfrage der Redaktion mit. Dazu gehöre insbesondere auch die Anbindung der jeweiligen Fachsoftware der Ämter an die zentrale digitale Aktenführung.

Als gutes Beispiel für die Digitalisierung nennt die Stadt das digitale Baugenehmigungsverfahren – hier das neue Wohngebiet Hasenbrunnen. Foto: Thomas Fritsch

Was kompliziert klingt, ist auch nicht ganz einfach. Zunächst müssten die Akten so neu geordnet werden, wie es für die digitale Aktenführung Sinn macht. Arbeitsabläufe müssten an die digitale Bearbeitung angepasst werden, die Mitarbeiter müssen geschult werden und die technischen Schnittstellen müssten auch noch passend gemacht werden. „Die Umstellung erfolgt dabei schrittweise nach Fachbereichen/Prozessen und man orientiert sich an Umsetzbarkeit, Nutzen und rechtlichen Rahmenbedingungen“, so Glanzmann weiter.

Das Sachgebiet Digitalisierung und IT hat Zügel in der Hand

Als Beispiel nennt die Stadt hier das digitale Baugenehmigungsverfahren mit digitalen Antragsstrecken, digitaler Weiterverarbeitung, vollständig digitalisierter Bauakte und digitaler Baugenehmigung versehen mit einer qualifizierten elektronischen Signatur der Mitarbeiter.

Die Planung und Steuerung der Umstellung auf das digitale Arbeiten erfolgen bei der Stadt zentral durch das Sachgebiet Digitalisierung und IT. Die Umsetzung findet in enger Zusammenarbeit mit den jeweils fachlich zuständigen Ämtern statt, da jeder Fachbereich andere rechtliche Anforderungen und fachliche Standards habe, heißt es von Seiten der Stadtverwaltung.

Unsere Empfehlung für Sie Überblick über Erreichtes Wie digital ist Calw? Calws Oberbürgermeister Florian Kling steckt seit Beginn seiner Amtszeit viel Energie in die Digitalisierung. Ein Überblick über bereits Erreichtes und die Zukunftspläne.

Schon jetzt arbeite die Stadtverwaltung „überwiegend digital“, wie es in einer Antwort auf die Anfrage der Redaktion weiter heißt. Wann aber eine vollständige Digitalisierung erreicht sein kann, darüber könne man keine Auskunft geben, da man den Prozess schrittweise „nach Priorität und Umsetzbarkeit“ umsetze.