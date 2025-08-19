Digitalisierung: Dotternhausen wird als Gigabitkommune@BW ausgezeichnet

Der stellvertretende Ministerpräsident und Digitalisierungsminister Thomas Strobl hat der Gemeinde Dotternhausen die neu geschaffene Auszeichnung „Gigabitkommune@BW“ verliehen.
„Leistungsfähige Gigabitnetze sichern die Teilhabe am gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Leben – Schülerinnen und Schüler benötigen stabile Anbindungen für digitales Lernen, Pendlerinnen und Pendler für Homeoffice und Mobilität, Ärztinnen und Ärzte für Telemedizin. Dafür haben die Gigabitkommunen Außergewöhnliches geleistet“, sagte Digitalisierungsminister Thomas Strobl bei der Verleihung am 25. Juli. Insgesamt wurden 55 Kommunen ausgezeichnet, darunter auch Dotternhausen, weil – so erklärt Bürgermeisterin Marion Maier – die Gemeinde fast flächendeckend über „schnelles Internet“ verfügt.