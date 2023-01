1 Rottweil geht mit seinem Rathaus neue Wege – die Leistungen sind nun auch online abrufbar. Foto: Cools

Rottweil - Ob veraltete Technik, Papierstau oder eine aus dem Ufer laufende Bürokratie – deutsche Verwaltungen genießen nicht gerade den besten Ruf. Die Stadtverwaltung Rottweil kommt den Bürgern nun aber entgegen und will den Behördengang in vielerlei Dingen vereinfachen. Grundlage dafür ist das sogenannte bundesweite "Onlinezugangsgesetz" (OZG). Es verpflichtet Kommunen, wesentliche Verwaltungsleistungen online verfügbar zu machen.

Anträge bequem vom Sofa erledigen

Rottweil bietet seinen Einwohnern derzeit insgesamt 60 Leistungen an, die bequem online abgerufen werden können. Laut Pressemitteilung vom vergangenen November möchte die Stadt damit den nächsten Schritt hin zum digitalen Rathaus machen, das 24 Stunden geöffnet hat und in dem Behördengänge zu jeder Zeit problemlos vom heimischen Sofa aus erledigt werden können. Oberbürgermeister Christian Ruf wird mit den Worten zitiert: "Mit Hilfe der Digitalisierung erleichtern wir den Bürgerinnen und Bürgern die Inanspruchnahme von Dienstleistungen und machen zugleich die Verwaltung zukunftsfähig."

Mit der Umstellung soll vor allem der Papierstau der Vergangenheit angehören. Dominik Pfanner, Verantwortlicher für die Verwaltungsdigitalisierung der Stadt Rottweil, erklärt dabei in der Mitteilung: "Das ist nur der erste große Schritt der Digitalisierung der Stadtverwaltung." Ironisch liest sich dann jedoch die Errungenschaft, dass für die einzelnen Abteilungen der Verwaltung nun Behördenpostfächer eingerichtet wurden, um die Kommunikation zwischen Bürgern und den Abteilungen zu vereinfachen. War es nicht das Ziel, das Papieraufkommen zu verringern?

Äußerung kann missverstanden werden

"Wir hätten in der Pressemitteilung besser ›digitale Behördenpostfächer‹ geschrieben, damit es klarer wird. Bei den ›Behördenpostfächern‹ handelt es sich nämlich nicht um Postfächer im klassischen Sinne, sondern um eine Art E-Mail-Postfach", erklärt Rottweils Pressesprecher Tobias Hermann auf Nachfrage.

Die 60 digitalen Leistungen umfassen unter anderem Meldebescheinigungen, Wohnsitzwechsel sowie Hundan- und abmeldungen oder auch Anwohnerparkausweise. Zudem hat die Stadt auch den Bezahlvorgang einiger Leistungen wie etwa der Gewerbeanmeldung oder auch im Bereich der Verwarnungsgelder vereinfacht. Die Zauberwörter heißen dabei zum Beispiel Paypal oder QR-Code-Scan. "Die Einführung der Onlinebezahlfunktion ist eine ›Win-Win‹-Situation für die Bürgerinnen und Bürger und die Stadtkasse", erklärt Alexander Herzberg, Abteilungsleiter der Abteilung Kasse und Buchhaltung.

Gute Resonanz

Hermann führt weiter aus: "Wir haben bereits einige Dienstleistungen, die sehr gut und häufig von den Bürgern genutzt werden wie beispielsweise der Antrag auf einen Anwohnerparkausweis oder die Anmeldung eines Hundes für die Hundesteuer. Das zeigt uns, dass die Angebote funktionieren und bei Bedarf gerne angenommen werden." Als nächstes großes Projekt stehe nun das digitale Wohngeld auf dem Plan.

Ganz auf das Vor-Ort-Gefühl müssen die Bürger aber noch nicht verzichten, sagt Dominik Pfanner, denn: "Die Möglichkeit der digitalen Antragsstellung wird den persönlichen Gang in das Rathaus jedoch nicht ausschließen. Die Bürgerinnen und Bürger können nun vielmehr selbst entscheiden, ob sie ihre Anträge digital oder persönlich bei der Stadtverwaltung stellen möchten." Nicht so technikaffinen Einwohnern bleibt es also selbst überlassen, ob sie das neue Angebot nutzen wollen oder eben nicht. Und schließlich hat der Gang zur Behörde auch seinen ganz eigenen Charme.

Die erste Hürde kommt zugleich

Doch wie funktioniert denn jetzt das digitale Rathaus? Die erste Hürde zeichnet sich schon gleich zu Beginn ab, denn zunächst müssen Antragssteller auf www.service-bw.de ein kostenloses Nutzerkonto anlegen. Der Grund: Das Land nutzt die Landesplattform Service-BW, die für die OZG-Umstellung geschaffen wurde. Neben vielen weiteren Gemeinden bietet auch Rottweil die Online-Dienstleistungen direkt auf dem Portal an. Das persönliche Service-Konto gewährleistet zudem einen sicheren Kommunikationsweg mit den verschiedenen Abteilungen.

Nach der Anmeldung kann es dann aber schon losgehen. Dabei fällt zunächst auf: Der Prozess unterscheidet sich kaum zu anderen Anmeldemasken. Es sind lediglich die üblichen Felder auszufüllen. Die Anmeldung könnte somit kaum einfacher sein.

Welcher ist der richtige Pfad?

Nun muss der Antragssteller nur noch sein Thema finden. Dabei gilt bisweilen das Motto: Viele Wege führen nach Rom. So ist die Übersichtsseite des digitalen Bürgerbüros in drei Bereiche eingeteilt: Mein Service-BW, Rathausservice A bis Z und Formulare. Der schnellste Weg, an die passenden Themen und Anträge zu kommen, ist sicherlich über den "mein Service-BW-Bereich". Dort sind alle Online-Leistungen aufgelistet. Doch auch über die anderen beiden Bereiche lässt sich nach etwas Zeit das jeweils passende Ziel finden. Einmal den passenden Antrag an der Hand, kann der Spaß dann auch beginnen und der Behördengang ist mit wenigen Mausklicks geschafft.

Ganz so reibungslos funktioniert die technische Umsetzung dann aber doch nicht immer, wie auch Tobias Hermann zugibt: "Es gibt hier und da noch technische Mängel, die es für unsere Mitarbeiter beschwerlich machen, die Anträge digital zu verarbeiten. Doch auch hier arbeiten wir gemeinsam mit dem kommunalen Rechenzentrum und dem Land Baden-Württemberg an Lösungen und sind zuversichtlich, dass wir diese ›Kinderkrankheiten‹ zeitnah aus der Welt schaffen können."

Fazit

Die Stadt Rottweil bekommt für ihr digitales Rathaus einen Daumen hoch.