Kepler-Gymnasium in Freudenstadt erneut ausgezeichnet

1 Das Kepler-Gymnasium hat bereits viel Erfahrung mit dem Einsatz digitaler Medien im Unterricht. (Symbolfoto) Foto: © patrick – stock.adobe.com

Das Kepler-Gymnasium Freudenstadt wurde erstmalig als "Digitale Schule" ausgezeichnet. Nach der Auszeichnung als MINT-freundliche Schule in den Jahren 2018 und 2021 darf die Schule nun auch das Signet der Initiative "MINT Zukunft schaffen" führen.















Kreis Freudenstadt - Für die erfolgreiche Bewerbung zur "Digitalen Schule" wurden folgende Kriterien abgefragt: pädagogischer Einsatz digitaler Medien und digitale Lernkulturen, Qualifizierung der Lehrkräfte, Vernetzung mit Eltern, Kommune, Wirtschaft und zivilgesellschaftlichen Akteuren, dauerhafte Implementierung von Konzepten zur digitalen Bildung, Zugang zur Technik sowie Ausstattung der Schule.

Das Kepler-Gymnasium hat bereits viel Erfahrung mit dem Einsatz digitaler Medien im Unterricht, heißt es in einer Mitteilung der Schule, die über gute stationäre technische Voraussetzungen im Schulgebäude verfügt. Sie sollen, so heißt es weiter, im Rahmen des Digitalpakts aktuell durch die sukzessive Anschaffung von iPads in Schülerhand ergänzt werden.

Schüler können das Fach Informatik wählen

Das Medienkonzept sieht vor, dass alle Lehrkräfte digitale Medien systematisch im Unterricht, Fernunterricht und bei Projekten einsetzen, um pädagogische Ziele zu erreichen: die Individualisierung, einen gezielten Aufbau von Medienkompetenzen oder den Unterricht in Krisenzeiten aufrecht erhalten. Das innovative Kollegium stehe einer Weiterentwicklung des schuleigenen Medienkonzepts offen gegenüber, fordere dessen Ausbau regelrecht ein und wende digitale Medien dann an, wenn sie auf das Lernen positiv wirken, so die Schule.

Gemäß dem baden-württembergischen Bildungsplan und den Stundentafeln für G8 und G9 wird Informatik am Kepler-Gymnasium seit dem Schuljahr 2017/2018 in der siebten Klasse als einstündiges Fach unterrichtet. Um die informationstechnische Grundbildung nachhaltiger zu gestalten, gibt es seit dem Schuljahr 2018/2019 eine Poolstunde, um das Fach Informatik ab Klasse acht im Rahmen eines Ganztagesangebots fortzuführen. In der Kursstufe können die Schüler Informatik als zweistündiges Fach wählen.

Seit Jahren auch beim "Informatik-Biber" dabei

Informationstechnische Inhalte sind auch Bestandteil des Basiskurses Medienbildung, der in den fünften Klassen einstündig unterrichtet wird. Für Schüler ab Klasse sechs gibt es eine Robotik-AG, in der mit Lego Mindstorms NXT-Robotern gearbeitet wird. Im naturwissenschaftlichen Profil sind Microcontroller und deren Programmierung Bestandteil des Schulcurriculums des Faches NwT in Klasse neun und Klasse elf (G9).

In der Mathematik-AG finden regelmäßig Schulungen auch zur Programmierung statt. In der AG Mobilitätskonzepte der Zukunft entwerfen die Teilnehmer an CAD-Systemen Modelle, die im 3D-Druck in Prototypen verwandelt werden.

Mit vielen Teilnehmern nimmt die Schülerschaft des Kepler-Gymnasiums seit Jahren auch am bundesweiten Wettbewerb "Informatik-Biber" teil. Im Unterricht werden digitale Unterstützungssysteme eingesetzt – flankierend stehen ein ausgebautes Mailsystem als digitales Abfrage- und Informationssystem sowie ein digitales Tagebuch zur Verfügung.