Digitaler Raum: Bayern für Klarnamenpflicht in sozialen Medien

1 Was am Stammtisch kriminell sei, müsse auch im Netz sanktioniert werden können, sagt Bayerns Digitalminister Fabian Mehring. (Archivbild) Foto: Pia Bayer/dpa Beleidigungen und Drohungen sind im Netz keine Randerscheinung mehr. Was der bayerische Digitalminister von einer Klarnamenpflicht im digitalen Raum erwartet.







Link kopiert



Berlin - Bayern spricht sich für die Einführung einer Klarnamenpflicht im Internet aus. Eine Klarnamenpflicht in den sozialen Medien könne die Diskurskultur im Netz zivilisieren, sagte der bayerische Digitalminister Fabian Mehring (Freie Wähler) dem "Tagesspiegel". "Das Recht auf freie Meinungsäußerung beinhaltet schließlich keinen Anspruch auf Anonymität – man muss schon zu seinen Äußerungen stehen; analog wie digital."