1 Mit der CovPassCheck-App lassen sich Impfzertifikate kinderleicht prüfen. Foto: dpa/Stefan Puchner

Den digitalen Impfpass kennt mittlerweile jeder. Aber wie kann eine Corona-Impfung einfach geprüft werden? Eine kostenlose App des RKI hilft – auch Privatpersonen.

Stuttgart - Digitale Impfzertifikate kann mit der CovPassCheck-App des Robert-Koch-Insituts theoretisch jeder überprüfen. Wer also beispielsweise vor einer privaten Feier checken will, wer wirklich geimpft ist, kann sich die kostenlose App vorher herunterladen.

Generell kann das Impfzertifikat per QR-Code eingescannt und so in verschiedenen Apps auf dem Handy gespeichert werden. Am geläufigsten sind hierfür die Corona-Warn-App und die CovPass-App. Sowie der Ausdruck des QR-Codes gilt natürlich auch der klassische Impfpass als Nachweis.

Nicht nur Gastronomen oder die Betreiber von Kinos können die Zertifikate überprüfen. Auch Privatpersonen haben die Möglichkeit, mit der CovPassCheck-App ganz einfach die Echtheit und den Status eines digitalen Impfzertifikats festzustellen.

Auch für die Überprüfung von Tests hilfreich

Neben dem Status können mit der App auch negative Testergebnisse verifiziert werden. Ähnlich wie bei einem Flugzeug- oder Bahnticket, wird der Barcode eingescannt, erklärt die Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung. Nach dem Scan wird in der App der Impfstatus, der Name und das Geburtsdatum angezeigt. Unter anderem Gastronomen können die Angaben so anschließend anhand eines Personalausweises überprüfen.

Gut zu Wissen: Für die Nutzung der App ist keine Anmeldung erforderlich, persönliche Daten werden nicht gespeichert.