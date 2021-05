1 So sieht der digitale Impfpass aus. Foto: Landratsamt

Seit dieser Woche wird der digitale Impfnachweis an alle Personen, die im Zollernalbkreis leben oder gemeldet sind, nach ihrer vollständigen Impfung ausgegeben.

Zollernalbkreis - "Die Nachfrage ist enorm", berichtet Stefan Hermann, Leiter des Kreisimpfzentrums: "Pro Vormittag werden aktuell bis zu 400 Ausweise ausgestellt – donnerstags rund 600." Mit dem zentralen Ausgabeort im Landratsamt Zollernalbkreis für alle Personen, die in einem KIZ/ZIZ in einem anderen Landkreis oder beim Hausarzt beziehungsweise Betriebsarzt geimpft wurden, werde das Kreisimpfzentrum in Meßstetten deutlich entlastet.

"Wir konnten im Februar innerhalb von zwei Wochen den digitalen Impfnachweis im Zollernalbkreis auf den Weg bringen. Dass der bundesweite Impfnachweis so lange auf sich warten lässt, ist für uns nicht nachvollziehbar", betont Landrat Günther-Martin Pauli.

Wer bekommt den digitalen Impfnachweis?

Mitte Februar hat der Zollernalbkreis den digitalen Impfnachweis eingeführt. Alle Personen, die im Kreisimpfzentrum (KIZ) in Meßstetten gegen das Coronavirus geimpft werden, bekommen diesen direkt vor Ort nach ihrer vollständigen Schutzimpfung in Form einer Scheckkarte ausgehändigt. Alle Bürger, die in einem anderen KIZ oder ZIZ, bei einem niedergelassenen Arzt oder Betriebsarzt im Kreis geimpft wurden und im Zollernalbkreis leben oder gemeldet sind, erhalten ebenso den Ausweis. Dieser wird an diese Personen seit Dienstag, 25. Mai, nur noch im Landratsamt Zollernalbkreis, an der Infothek (Hirschbergstraße 29, 72336 Balingen) ausgegeben.

Zu welchen Zeiten kann ich den Ausweis abholen?

Die Ausstellzeiten sind von Montag bis Freitag 8 bis 12 Uhr sowie Donnerstagnachmittag von 15 bis 17.30 Uhr.

Was muss mitgebracht werden?

Mitzubringen sind der gelbe Impfausweis (als Nachweis der jeweiligen Impfungen), der Personalausweis und gegebenenfalls der Nachweis über einen positiven PCR-Test (bei einer Corona-Infektion).

Ist eine Terminvereinbarung nötig?

Für die Abholung muss kein Termin vereinbart werden. Der Ausweis kann zu den Ausstellzeiten im Landratsamt kostenlos abgeholt werden. Aufgrund der großen Nachfrage werden die Bürger gebeten, etwas Zeit mitzubringen.

Können andere Personen den Digitalen Impfnachweis für einen Geimpften abholen oder dieser für sie?

Der Ausweis kann von einer anderen Person abgeholt oder mitgebracht werden. Mitzubringen sind das gelbe Impfbuch sowie der Personalausweis oder eine Vollmacht und die Kopie des Personalausweises (von der Person, für die der Ausweis ausgestellt wird).

Muss man 14 Tage lang nach vollständiger Impfung warten, um den Ausweis abzuholen?

Der Impfnachweis kann direkt nach der letzten Schutzimpfung abgeholt werden.

Kann der digitale Impfnachweis per Post zugeschickt werden?

Der Ausweis kann nur persönlich oder durch eine beauftragte Person beim Landratsamt zu den genannten Ausstellzeiten abgeholt werden.

Reicht ein Antikörpernachweis aus um einen Ausweis zu erhalten?

Ein Antikörpernachweis reicht nicht aus, um einen digitalen Impfnachweis zu erhalten. Personen, die nach einer Coronainfektion einmal geimpft wurden, müssen bei der Abholung des digitalen Impfnachweises zudem ihren positiven PCR-Test mitbringen sowie ihren Personalausweis und das gelbe Impfbuch.

Wo kann man bei der Impfung durch ein Mobiles Impfteam den digitalen Impfnachweis abholen?

Personen im Kreis, die durch ein Mobiles Impfteam (MIT) geimpft wurden, erhalten den digitalen Ausweis über ihren Arbeitgeber oder die jeweilige Einrichtung.

Bekomme ich den Ausweis nach einer Kreuzimpfung?

Dank eines Updates ist es mittlerweile technisch möglich, den Nachweis ebenso an Personen auszustellen, die unterschiedliche Impfstoffe bei der ersten und zweiten Impfung (Kreuzimpfung) oder nur eine Impfung erhalten haben. Es wird nur noch eine Impfung im QR-Code verankert. Bei Impfstoffen, für die zwei Impfungen erforderlich sind, entsprechend die Zweitimpfung. Durch einen Vermerk, dass es sich um eine Zweitimpfung handelt, ist klar, dass der volle Impfschutz besteht.

Auch wer an Covid-19 erkrankt war und einen PCR-Test nachweisen kann, erhält nach einer Impfung ebenfalls den digitalen Impfnachweis.