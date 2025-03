Erste Krokusse zeigen sich, es wird wärmer und der Frühling steht vor der Tür – die perfekte Gelegenheit, das Haus zu verlassen und wieder mehr Zeit im Freien zu verbringen.

Für Kinder sind Spielplätze ideale Orte, um sich zu treffen und auszutoben, Ältere zieht es eher auf Sportanlagen. Beides gibt es in Ettenheim in großer Zahl, zeigt der „digitale Spielplatzfinder“ der Stadt Ettenheim (siehe Info), den unsere Redaktion genauer unter die Lupe genommen hat.

Insgesamt 24 Spielplätze werden in der Online-Übersicht mit Bildern und geografischen Informationen vorgestellt. Zu jedem Eintrag gibt es zudem weitere Informationen wie eine Altersempfehlung, die Spielgeräte, die es vor Ort gibt sowie Fakten zur Infrastruktur. Die LZ hat sich alle Spielplätze auch vor Ort angesehen.

Ettenheim: Gleich 13 Spielplätze warten in der Kernstadt darauf, erobert zu werden. Es gibt sehr unterschiedliche Angebote: So können Sportbegeisterte jeden Alters Basketball und Fußball in der „Freizeitanlage Supperten“ (1) spielen. Bei der „Freizeitanlage auf den Espen“ (8) gibt es eine Skateranlage, einen Beachvolleyball-Platz, ein Basketball-Korb, Tischtennisplatten und für die Pausen einen Pavillon. Zu eher kurzen Pausen lädt der „Begegnungsplatz Fürstenfeld West“ (3) ein. Dort gibt es nur Sitzmöglichkeiten und ein Federtier. Wer als Familie einen Platz sucht, der für jedes Alter etwas bietet, ist beim „Mehrgenerationen-Spielplatz Straßburger Straße“ (2) gut aufgehoben. Dort gibt es einen kleinen Sandbagger, genauso wie Sportgeräte, eine Hängematte, eine Slackline und vieles mehr. „Im Brünnelingsgraben“ (4) wartet ein klassisches Sandkasten-Schaukel-Rutschen-Angebot auf Kinder bis 14 Jahren. Der Spielplatz „Benfelder Straße“ (5) wartet mit Mini-Tor, Spielhaus und Sandkasten mit Bagger auf. Der Platz „J.-B.-Ferdinand-Straße“ (6) war beim Besuch unserer Redaktion gesperrt (dort gibt es Wippe, Schaukel und Klettergerüst). Ein Kletterturm in Piratenmast-Optik wartet in der „Wintererstraße“ (7), der Platz „An der Holzi“ (9) besticht besonders mit seinem Tunnel, durch den Kinder kriechen können. Kleinkinder bis sechs Jahre sind in der „Chavoen-Straße“ (10) und im „Weidenweg“ (11) gut aufgehoben – es gibt Kleinkinderrutschen und Sandkästen. Viel Platz zum Austoben bietet der Spielplatz „Erlenwäldele“ (12) mit Kletterturm, Fitnessgeräten für Erwachsene und vielem mehr. „Im Osterbach“ (13) wartet ein Kletterparcours darauf, erobert zu werden.

Die Karte zeigt alle Spielplätze in der Übersicht Foto: Merz/OpenStreetMap

Altdorf: Zwischen vier Spielplätzen können die Altdorfer auswählen. Für Kinder bis 14 Jahren gibt es direkt neben dem Sportplatz in der „Industriestraße“ (14) Schaukeln, ein Sandkasten und ein Kletterhaus. Einen großen parkähnlichen Spielplatz gibt es in der „Römerstraße“ (15). Neben Bäumen und Sitzplätzen warten dort Kreisel, Federtiere, Sandkasten, Rutsche und eine Doppelschaukel. Einen weiteren Platz mit ähnlichem Angebot gibt es im „Pfarrer-Weber-Weg“ (16). Wer eine Bogenwippe und ein Stehkarussell bevorzugt, ist auf dem Spielplatz „Sonnhalde“ (17) richtig aufgehoben.

Münchweier: Eine Rutsche mit Kletterhaus, eine Doppelschaukel und ein Federtier bietet der Spielplatz „Obere Straße“ (18). Deutlich mehr zu bieten hat der „Festplatz Münchweier“ (19), wo es auch Möglichkeiten für Ältere gibt: Ein Basketballkorb und ein Bolzplatz. Für Jüngere gibt es einen Holzzug, Federtiere, ein Sandkasten, eine Hangrutsche, ein Klettergerüst und auch eine Doppelschaukel. Wer sich lieber am Waldrand aufhält, ist am „Grillplatz am Brudergarten“ (20) zwischen Münchweier und Wallburg besser aufgehoben. Auch dort gibt es neben Grillplatz einen Holzzug, außerdem eine Wippe, Schaukeln und ein Sandkasten.

Ettenheimmünster: Auf dem „Rathausplatz“ (21) warten eine Schaukel und ein Spielhaus darauf, erobert zu werden. Wer sich mehr Natur wünscht, kommt beim „Grillplatz Glasbach“ (22) auf seine Kosten. Während die Erwachsenen Feuer machen, können Kinder wippen, schaukeln, rutschen, klettern oder im Sandkasten oder am Bach spielen.

Wallburg: Der Spielplatz in Wallburg „Dissengrabenweg/Paradies“ (23) liegt mitten im Wohngebiet am Ortsrand. Es gibt Bäume, Sitzgelegenheiten und sechs Spielgeräte, unter anderem ein Klettergerüst und eine Hangrutsche.

Ettenheimweiler: Wer sich in Ettenheimweiler am Sportplatz aufhält, kann auch seine Kinder mitbringen. Das dortige Angebot „Am Sportplatz“ (24) ist für Kinder bis 14 Jahre geeignet. Sie können sich im Sandkasten, auf der Wippe, auf dem Balancierbalken, auf zwei Rutschen und im Kletterhaus austoben.

Online hat jeder Zugriff auf den „digitale Spielplatzfinder“ der Stadt. Über die Kartenansicht oder eine Liste kann man sich durch die Angebote klicken.