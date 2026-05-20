Digitale Souveränität: Thales und Google Cloud starten IT-Bündnis für Deutschland

Thales und Google Cloud wollen mit einer neuen Plattform deutsche Daten vor Zugriffen aus dem Ausland schützen. Was die Partnerschaft für Unternehmen und Behörden bedeutet.
Frankfurt/Main - In die Debatte um digitale Souveränität und die Vormachtstellung von US-amerikanischen Tech-Giganten kommt Bewegung: Der französische Rüstungs- und Technologiekonzern Thales hat eine strategische Partnerschaft mit Google Cloud angekündigt. Gemeinsam möchten die beiden Unternehmen eine souveräne Cloud-Plattform in Deutschland aufbauen. Das Angebot soll bis Ende 2026 die allgemeine Marktreife erreichen.