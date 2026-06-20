Digitale Infrastruktur: Mehrheit will Rechenzentren, fordert aber grüne Lösungen

Rechenzentren boomen – doch fast die Hälfte der Deutschen sieht den Stromhunger kritisch. Warum trotzdem viele den Ausbau befürworten und was sie jetzt fordern.
Köln - Die Mehrheit der Menschen in Deutschland steht dem Ausbau von Rechenzentren positiv gegenüber – fordert aber nachhaltige Lösungen für den immensen Energiehunger der Anlagen. Das ist die zentrale Aussage einer repräsentativen Meinungsumfrage von YouGov im Auftrag der "Allianz zur Stärkung digitaler Infrastrukturen". Die Allianz ist unter dem Dach des Internetverbands eco entstanden.