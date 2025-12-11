Digitale Heimat seit 15 Jahren: So vereint eine Facebook-Gruppe 1600 Oberndorfer über Kontinente hinweg

Rosa Gil Rodenas hält mit „Ich habe mal in Oberndorf am Neckar gelebt“ seit 15 Jahren Erinnerungen lebendig und zeigt: Oberndorf bleibt im Herzen – egal, wie weit man weg ist.
Sie hat Freunde wieder zusammengeführt, die in alle Himmelsrichtungen verstreut leben, Erinnerungen an längst vergangene Zeiten geweckt und informiert alle, die Oberndorf vermissen, darüber, was in ihrer Heimat aktuell bewegt: die Facebookgruppe „Ich habe mal in Oberndorf am Neckar gelebt“. Wer Teil der Gruppe ist, was man schon gemeinsam „erlebt“ hat, und welchen großen Wunsch Gründerin Rosa Gil Rodenas hat – wir haben nachgefragt.