Digitale Gewalt: EU-Verbot für sexualisierte Deepfake-KI bekommt grünes Licht

Bikini-Bilder auf X oder gefälschte Nacktbilder von Stars: Sexualisierte Deepfakes haben schon viel Schaden angerichtet. Die EU will nun nicht mehr nur die Tat, sondern auch das Werkzeug verbieten.
Brüssel - In der EU sind KI-Anwendungen zur missbräuchlichen Erstellung sexualisierter Deepfakes künftig verboten. Die Mitgliedsländer gaben der neuen Regel, die ab dem 2. Dezember 2026 gelten soll, grünes Licht. Der Schritt galt nach der Einigung mit dem Europaparlament als Formalie. Das KI-Amt der EU soll das Verbot federführend durchsetzen.