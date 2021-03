1 Bankgeschäfte werden immer öfter über das Smartphone abgewickelt. (Symbolfoto) Foto: proxima Studio – stock.adobe.com

Die Commerzbank in Freudenstadt hat nach eigenen Angaben die Corona-Krise bislang gut überstanden. Ob die Filiale am Marktplatz dadurch dauerhaft gesichert ist, konnte Niederlassungsleiter Johannes Nattler beim Jahrespressegespräch nicht sagen. 450 Filialen im Bundesgebiet sollen laut Strategie 2024 fortbestehen. Gespräche über einzelne Standorte würden noch geführt und zunächst in den Arbeitnehmergremien besprochen.

Freudenstadt - Johannes Nattler, Niederlassungsleiter in Karlsruhe, und Silvio Dietel, Marktbereichsleiter in Freudenstadt, hatten der Presse viel Positives zu berichten. Das Neugeschäft bei der Baufinanzierung wurde um 23 Millionen Euro oder 35,5 Prozent gesteigert, die Wertpapier-Sparpläne um 22,3 Prozent gesteigert, 66 neue Kunden gewonnen und zahlreiche Unternehmen mit KfW-Krediten unterstützt. Die Zeichen stehen auch bei der Commerzbank ganz auf Digitalisierung. Immer mehr Kundengeschäfte würden online erledigt, ein Großteil davon bereits mit dem Smartphone. Monatlich gebe es bundesweit über 1,7 Millionen aktive App-Nutzer für die Bankgeschäfte, erläuterte Nattler. Im Bereich Freudenstadt hätten die Nutzer um 28 Prozent zugenommen. Auch jede fünfte Wertpapier-Order werde digital erledigt.

Der Trend gehe eindeutig in Richtung Mobile Banking, betonte Silvio Dietel. Die digitalen Anwendungen der Kunden seien sprunghaft gestiegen. Jeder dritte Neukunde sei 2020 online zur Commerzbank gekommen. Insgesamt betreue Freudenstadt 5800 Kunden.

Auch das kontaktlose Bezahlen mit dem Smartphone sei auf dem Vormarsch. Man sei auf einem guten Weg, aber noch nicht am Ende der digitalen Entwicklung. Dass sich diese auf die Präsenz in der Fläche auswirken kann, zeigten bereits Filialschließungen anderer Banken im Landkreis. In der Zeit des Lockdowns hätten sich die Kunden verstärkt um ihre Geldanlage gekümmert, berichtete Silvio Dietel. "Viele haben den Kurssturz im Frühjahr 2020 genutzt und Wertpapiere gekauft". Das Depotvolumen in Freudenstadt betrage 35 Millionen Euro.

Stark gewachsen ist bei der Commerzbank der Bereich der Baufinanzierungen. Dietel zeigte auf, dass das Volumen im Bereich der Filiale Freudenstadt um 35,5 Prozent auf 97 Millionen Euro gestiegen ist. Verstärkt werde in Neubauten investiert, aber auch in Sanierungen. Immer mehr Kunden achteten bei Neubau oder Renovierung auf ökologische Aspekte. Bundesweit sei bereits jede fünfte Baufinanzierung der Commerzbank eine "grüne Baufinanzierung", die einen Zinsrabatt für Energieeffizienz gewährt, erläuterte Dietel. Das Zinsniveau für eine ökologische Objektfinanzierung habe zum Teil eine Null vor dem Komma.

Auch bei den Anlagen spielen Nachhaltigkeit und ökologische Ausrichtung eine immer größere Rolle. Der neue Fonds "KlimaVest" biete Privatanlegern erstmals die Möglichkeit, direkt in nachhaltige Energieprojekte wie Windparks zu investieren. Die Strategie 2024, auf die Johannes Nattler einging, besagt, dass die Commerzbank sowohl eine Direktbank sein will, aber auch die persönliche Beratung für Privat- und Unternehmerkunden in den Fokus stellt. Alle Angebote sollen demnach digital online abschließbar sein. In Beratungscentern sollen Kunden per Telefon, Chat und Video beraten werden. In 450 Filialen soll es eine persönliche Beratung zu einfachen Produkten wie Konten, Karten oder Ratenkrediten geben. In 220 Filialen für höheren Beratungsbedarf soll eine umfassende Betreuung durch erfahrene Berater und Spezialisten rund um Vermögensanlage und komplexe Finanzierungen – privat wie geschäftlich – gewährleistet werden.

Im Segment Firmenkunden liege der Fokus auf dem Mittelstand, betonte Nattler. Auch künftig stünden Firmenkunden eine persönliche Beratung und ein breites Netz an regionalen Standorten zur Verfügung, versprach der Niederlassungsleiter.