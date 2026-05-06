Die Anforderungen an Unternehmensprüfungen haben sich spürbar verschärft. Regulatorische Vorgaben nehmen zu, Datenbestände wachsen kontinuierlich, und gleichzeitig verkürzen sich die Zeitfenster für fundierte Entscheidungen. Vor allem im Umfeld von Fusionen und Übernahmen (M&A) zeigt sich, dass klassische Formen der Dokumentenprüfung an ihre Grenzen stoßen. Nach Einschätzung von Deloitte sind Verzögerungen in vielen Fällen weniger strategisch bedingt als vielmehr das Resultat unstrukturierter Datenbereitstellung.
Gleichzeitig treiben Digitalisierung und verteilte Arbeitsmodelle die Transformation dieser Prozesse voran. Virtuelle Datenräume werden dabei zunehmend als infrastrukturelle Antwort auf komplexere Prüfanforderungen gesehen.