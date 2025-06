Digitale Bildung: Prien: Bundesmilliarden für Digitalpakt Schule gesichert

1 Nach Aussage der Bundesbildungsministerin ist das Geld für den Digitalpakt 2.0 seitens des Bundes gesichert. Daneben stellte sie noch weitere Milliarden für die Bildung in Aussicht. Foto: Jens Büttner/dpa Zur Bildungsministerkonferenz nach Mecklenburg-Vorpommern hat die Bundesministerin Milliardenzusagen mitgebracht. Und einen Zeitplan, wann entsprechendes Geld fließen soll.







Klütz/Berlin - Nach Aussage von Bundesbildungsministerin Karin Prien ist die Finanzierung des Digitalpakts 2.0 für die Schulen seitens des Bundes gesichert. Dazu stünden in der laufenden Legislatur 2,5 Milliarden Euro aus dem Sondervermögen für Infrastruktur zur Verfügung, sagte die CDU-Politikerin bei der Bildungsministerkonferenz in Klütz in Mecklenburg-Vorpommern. Hinzu kämen nach derzeitigem Stand aus dem Sondervermögen weitere vier Milliarden Euro für Bildungsaufgaben.