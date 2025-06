Digitale Bildung: Ministerkonferenz: keine uniformen Handyverbote an Schulen

1 Eine Expertenkommission soll nach Vorstellungen von Bundesbildungsministerin Karin Prien (CDU, l) dabei helfen, Kinder besser vor Risiken durch die Nutzung von Handys und Social Media zu schützen. Foto: Jens Büttner/dpa Der Einfluss von Handys und Social Media auf Kinder bereitet nicht nur Eltern teils Kopfzerbrechen, sondern auch Bildungspolitikern. Die Bundesbildungsministerin sieht den Staat in der Pflicht.







Klütz/Berlin - Die Präsidentin der Bildungsministerkonferenz hat einer bundeseinheitlichen Regelung von Handyverboten an Schulen eine Absage erteilt. Eine solche könne es nicht geben, "weil wir im Föderalismus leben", sagte Simone Oldenburg am Donnerstag bei der Bildungsministerkonferenz in Klütz in Mecklenburg-Vorpommern, wo die Linken-Politikerin auch Bildungsministerin ist. Jedes Land habe eigene Empfehlungen, "die gar nicht weit voneinander entfernt sind".