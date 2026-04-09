Digitale Barrierefreiheit: Avatar „Livian“ zeigt an, wo es auf Balingens Homepage langgeht

Die Stadt Balingen muss wie alle Kommunen eine digitale Barrierefreiheit auf den städtischen Internetseiten ermöglichen. Wie das gelingt, erklärt Hermann Oehrle.
Barrierefreies Internet bedeutet, dass eine Internetseite für jeden Benutzer lesbar und bedienbar ist“, gibt einem ein futuristisch anmutender Avatar auf der Homepage der Stadt Balingen zu verstehen – in Gebärdensprache. Dieses und weitere Tools sorgen dafür, dass sich Menschen mit kognitiven Einschränkungen, Sprachproblemen sowie Seh- und Hörbeeinträchtigungen auf Balingens Internetseiten zurechtfinden. Wir haben mit dem Kopf hinter diesen digitalen Hilfen gesprochen.