Digitale Ausstellung in Calw: „Wir sind eine Stadt der Kunst und Kultur“

Timo Heiler, Leiter der städtischen Museen, gibt sich selbstbewusst, wenn er von der neuen digitalen Ausstellung „Von maskenhafter Eindringlichkeit“ spricht.
Heiler trifft seine Einschätzung völlig zu recht. Es geht, so der Leiter der städtischen Museen, um Frauendarstellungen im Stil der neuen Sachlichkeit der Calwer Maler Rudolf Schlichter, Kurt Weinhold und Richard Ziegler. Für Heiler zählt die Neue Sachlichkeit zu den prägendsten Gattungen der deutschen Kunstgeschichte. Sie gründet auf einer Ausstellung in der Kunsthalle Mannheim vor 100 Jahren und verbindet sich mit Namen wie Otto Dix oder George Grosz.