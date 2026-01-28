Digitale Ausstellung in Calw: „Wir sind eine Stadt der Kunst und Kultur“

Timo Heiler, Leiter der städtischen Museen, gibt sich selbstbewusst, wenn er von der neuen digitalen Ausstellung „Von maskenhafter Eindringlichkeit“ spricht.

Heiler trifft seine Einschätzung völlig zu recht. Es geht, so der Leiter der städtischen Museen, um Frauendarstellungen im Stil der neuen Sachlichkeit der Calwer Maler Rudolf Schlichter, Kurt Weinhold und Richard Ziegler. Für Heiler zählt die Neue Sachlichkeit zu den prägendsten Gattungen der deutschen Kunstgeschichte. Sie gründet auf einer Ausstellung in der Kunsthalle Mannheim vor 100 Jahren und verbindet sich mit Namen wie Otto Dix oder George Grosz.

Alles aus eigenen Beständen Die Bilder, die in der neuen Calwer Ausstellung zu sehen sind, kommen alle aus eigenen Beständen und waren teilweise in großen Ausstellungen in Frankfurt und Stuttgart zu sehen. „Damit“, so Heiler, „zeigen wir, dass wir eine Stadt der Kunst und Kultur sind.“

Die Neue Sachlichkeit war Teil der kulturellen Blütezeit im Berlin der Zwanziger Jahre. Die Bilder zeigen allerdings auch, dass dieses Jahrzehnt nicht so golden war, wie es oft bezeichnet wird. Denn diese Stilrichtung zeichnete sich dadurch aus, dass sie die Welt nach dem Ersten Weltkrieg schonungslos zeigt. „Ich zeichnete Soldaten ohne Nase, Kriegskrüppel mit krebsartigen Stahlarmen“, bekannte Grosz. Gezeigt wurde das soziale Elend der Nachkriegszeit.

Rolle der Frau in Kriegszeiten

Schon im Ersten Weltkrieg hat sich die Rolle der Frauen fundamental verändert. Da die Männer im Feld waren, mussten sie berufstätig werden, um die Familie zu ernähren. Da setze sich nach dem Krieg fort, denn viele Soldaten kehrten nicht zurück oder waren schwer verwundet und traumatisiert.

Oft reichte das Einkommen nicht aus, was viel Frauen in die Prostitution trieb. Eine Welt, die Schlichter in individuellen Porträts und Ziegler als Massenphänomen gezeigt hat.

Neues Selbstbewusstsein

Frauen haben, zumindest in den Großstädten, während der Weimarer Republik, ein neues Selbstbewusstsein entwickelt. Viele wurden, auch wenn sie alleinstehend waren, berufstätig – Sekretärinnen, Telefonistinnen, Verkäuferinnen oder Servicekräfte in der Gastronomie. Und zeigten sich allein in Bars und Kneipen, gingen mit Freundinnen aus. Dabei wurde Weinhold, den Heiler als einen der besten Porträtisten des 20. Jahrhunderts bezeichnet, die neue Frau zum Thema.

Der Titel der Ausstellung „Von maskenhafter Eindringlichkeit“ wird von Zieglers „Zwei Schwestern“ verdeutlicht, die modern gekleidete Frauen in selbstbewusster Haltung zeigen. Das alles wird durch Make-up und Frisur unterstrichen. Frauen rauchten in der Öffentlichkeit und zeigten sich in Männerkleidung.

Ausführliche Texte

„Eine digitale Ausstellung lässt sich bequem auf dem Sofa von zu Hause aus betrachten“, sagt Heiler. Sie wird begleitet von ausführlichen Texten, die den politischen und sozialen Hintergrund dieser Zeit beleuchten. Und es gibt auch einen Ausblick, denn für Heiler gibt es durchaus Parallelen zur Gegenwart.

Die Ausstellung soll aber auch ein Appetitmacher sein, die Bilder real im Schaudepot im früheren Hallenbad zu betrachten.