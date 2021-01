Digital statt gesellig Horber Narrenzünfte stauben Masken ab

Da eine öffentliche Feier wegen der Pandemie-Verordnung allerdings nicht in Frage kommt, soll über das Internet für närrische Stimmung gesorgt werden.

So will die Narrenzunft Horb am Mittwoch, 6. Januar, ab 18.30 Uhr ein vorab produziertes Video auf Youtube hochladen. Über einen Link auf der Website des Vereins wird der kurze Film einfach zu finden sein.