Digital Pakt Schule: Balingen muss weitere Räume auf eigene Kosten digitalisieren

1 Schüler arbeiten mit Tablets. In Balingen wird aktuell der Digital Pakt Schule umgesetzt. Foto: Marcus Brandt/dpa

Die Balinger Stadtverwaltung wird den Gemeinderat über den Verlauf des Digital Pakts Schule informieren. Einige Räume müssen noch digitalisiert werden. Aber wer zahlt dies am Ende?









Im Rahmen des Digital Pakts Schule hat die Stadt Balingen bereits einige Maßnahmen zur nachhaltigen Verbesserung der digitalen Infrastruktur an Schulen sowie der Ausstattung im pädagogischen Netz umgesetzt. Doch längst nicht alle Klassenräume sind auf dem neuesten Stand. Die Gemeinderäte werden am Dienstag, 26. November, in der Sitzung um 17.30 Uhr über das weitere Vorgehen informiert.