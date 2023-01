11 Leonie Müllers Wohnzimmer und Homeoffice im Van Foto: Lichtgut//Leif Piechowski

Leonie Müller arbeitet als Unternehmensberaterin in einem von ihr selbst umgebauten Van. Derzeit ist sie auf der CMT. Wie kam sie auf die Idee, und was verbindet sie mit Stuttgart?















Wenn Leonie Müller beim Frühstück die Sonne genießen will, steigt sie bei sich selbst aufs Dach. Dann fährt sie ihre Leiter aus, klettert ein paar Stufen hinauf und sitzt wenig später auf dem Dach ihres Eigenheims auf vier Rädern, einem Van von Volkswagen. Irgendwo in Deutschland, mal am Straßenrand, mal auf einem Parkplatz, am liebsten mit Blick ins Grüne.